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17-летний нападающий «Спартака-2» оформил дубль в дебютном матче

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Владислав Шитов

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 3 минут

Этот день парень запомнит надолго.

«Спартак-2» обыграл «Иртыш» в пятом туре Футбольной национальной лиги – 5:0.

Знаковым событием матча стал выход на замену 17-летнего нападающего москвичей Владислава Шитова – юный футболист дебютировал в ФНЛ и в первом же матче отметился дублем. На 74-й минуте он подкараулил прострел на дальней штанге после неразберихи в штрафной, а на 80-й головой замкнул навес с правого фланга.

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  • «Спартак-2» возглавляет таблицу ФНЛ – у клуба поровну очков с «Оренбургом», но лучше разница мячей.
  • «Иртыш» набрал одно очко и занимает последнее место.

(Фото: «Яндекс Эфир»)

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