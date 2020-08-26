«Енисей» уволил массажиста за прогулы. Он параллельно работал в скорой с больными COVID-19

Eurosport
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И не ходил на работу, чтобы не подвергать игроков риску.
«Енисей» уволил массажиста Нуретдина Аскерова – сотрудник клуба долго не появлялся на работе.
Как сообщает телеграм-канал Baza, руководство «Енисея» знало, что Аскеров входит в специализированную коронавирусную бригаду скорой помощи и не выходил на работу, чтобы не подвергать футболистов риску быть зараженными. Тем не менее, массажисту все равно вручили увольнительную.
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«В частности, клубу не понравилось, что Нуретдин отсутствовал с 29 июля по 19 августа. «Енисей» инициировал служебное расследование, и массажиста попросили дать объяснения. Он сообщил, что был в «красной зоне» и не мог работать по совместительству из-за ограничений в скорой помощи. К своим объясненияем Нуретдин предоставил справку с Красноярской станции скорой медицинской помощи.
Узнав, что прямого запрета на работу по совместительству у Нуретдина не было, «Енисей» решил его уволить за нарушение трудовой дисциплины. Массажист, по мнению клуба, прогуливал без уважительной причины», – говорится в источнике.
- «Енисей» выступает во второй по силе лиге чемпионатов России – ФНЛ.
- После пяти сыгранных туров команда занимает шестое место в турнирной таблице.
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