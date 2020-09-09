«Болельщики знают Александра Кержакова как одного из лучших бомбардиров российского футбола, как тренера юношеской сборной страны. Сегодня его мечта – стать футбольным тренером, пройдя все ступени тренерского мастерства. Такая жизненная позиция мне импонирует и подходит нашей «Томи», – заявил Жвачкин и подчеркнул, что уже обсудил кандидатуру Кержакова с президентом РФС Александром Дюковым.