Бывшему нападающему «Зенита» и сборной России Александру Кержакову предложили возглавить «Томь».
На сайте администрации Томской области сообщается, что в назначении 37-летнего Кержакова заинтересован лично губернатор области и президент клуба Сергей Жвачкин.
«Болельщики знают Александра Кержакова как одного из лучших бомбардиров российского футбола, как тренера юношеской сборной страны. Сегодня его мечта – стать футбольным тренером, пройдя все ступени тренерского мастерства. Такая жизненная позиция мне импонирует и подходит нашей «Томи», – заявил Жвачкин и подчеркнул, что уже обсудил кандидатуру Кержакова с президентом РФС Александром Дюковым.
- В данный момент Кержаков работает старшим тренером юношеской сборной России.
- «Томь» выступает в ФНЛ. 7 сентября клуб покинул тренер Василий Баскаков.