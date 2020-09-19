Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков в ближайшее время возглавит «Томь».

К выполнению своих обязанностей 37-летний Кержаков приступит в середине следующей недели – об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению томского клуба.

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«Положительно решен вопрос о назначении Александра Кержакова главным тренером «Томи». Сейчас он завершает дела, связанные с юношеской сборной России, где он является тренером. В середине следующей недели он приедет в Томск и приступит к своим непосредственным обязанностям в качестве главного тренера «Томи», – рассказал собеседник ТАСС.

Также он сообщил, что первый матч томской команды под руководством Кержакова должен состоятся 27 сентября, когда «Томь» встретится с «Шинником». До прибытия Кержакова в Томск обязанности главного тренера будет исполнять Виктор Себелев.

  • 7 сентября «Томь» объявила о завершении сотрудничества с главным тренером Василием Баскаковым.
  • Кержаков – лучший бомбардир в истории российского футбола, в течение игровой карьеры он забил 216 мячей.

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