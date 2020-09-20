«Волгарь» обыграл «Томь» в выездном матче ФНЛ – 3:1.
Три из четырех голов были забиты с точки – первый получился особенно противоречивым. Игрок гостей после подачи со стандарта вбежал в штрафную и филигранной рыбкой нырнул в площадь вратарской, судья повелся и назначил пенальти. Второй пенальти тоже вызывает вопросы.
«Без комментариев», – подписал видео момента твиттер «Томи».
«То, что касается назначения пенальти, то, честно говоря, давненько я такого не видел. Я не люблю вообще разговаривать о судействе, но это безобразие как есть в российском футболе, оно так и продолжается. Если игрок соперника подходит и говорит: «Извини, там ничего не было», то это уже о чем-то говорит», – цитирует «СЭ» исполняющего обязанности главного тренера «Томи» Виктора Себелева со ссылкой на пресс-службу клуба.
- «Томь» потерпела восьмое поражение в сезоне и занимает 21-е место с двумя очками.
- «Волгарь» поднялся на 17-ю строчку.
(Фото: официальный сайт «Томи»)