Три из четырех голов были забиты с точки – первый получился особенно противоречивым. Игрок гостей после подачи со стандарта вбежал в штрафную и филигранной рыбкой нырнул в площадь вратарской, судья повелся и назначил пенальти. Второй пенальти тоже вызывает вопросы.

«То, что касается назначения пенальти, то, честно говоря, давненько я такого не видел. Я не люблю вообще разговаривать о судействе, но это безобразие как есть в российском футболе, оно так и продолжается. Если игрок соперника подходит и говорит: «Извини, там ничего не было», то это уже о чем-то говорит», – цитирует «СЭ» исполняющего обязанности главного тренера «Томи» Виктора Себелева со ссылкой на пресс-службу клуба.