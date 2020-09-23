За какой клуб болеет Владимир Путин? Никто этого не знает. Но разброс мнений идет от вполне понятного «Зенита» до экзотического «Шальке». Последнему он, если верить немецкой прессе, мешал продать Мануэля Нойера в «Баварию» и хвалил за трансфер Кевин-Принса Боатенга.

И вот между этими вариантами есть одна команда, которой президент России точно желает побед, счастья и процветания. Чтобы больше про нее никогда не вспоминать. «Я помог. Теперь опять просят помочь. Они раз, потом два, потом три, потом в четвертый раз попросили о помощи. Ну когда это закончится?» – удивленно отвечал Путин в 2012-м на очередную мольбу о спасении.

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Тогда на государственный уровень подняли мистические принципы ведения дел и даже трансфер Павла Погребняка: «С деньгами разбираться, куда там они уходят. Павлюченко, да, в «Зенит» переходит? Погребняк. Перекупили, допустим, футболиста Погребняка, да? «Зенит» купил его? За сколько его купили? «Томь» за сколько купила его, вы знаете? Вам неизвестно, я вам могу сказать. Купили за одну цену, в «Зенит» перепродали минимум в пять раз дороже. Не на какие-то проценты, а в пять раз! «Где деньги, Зин?» Это все подлежит внимательному изучению».

Недавно Евгений Савин делал выпуски о том, как умирает футбол за Уралом, где клуб за клубом погружаются в мерзлую землю. Но он забыл упомянуть, что есть одна команда, которая не боится смерти и не умрет никогда. Ведь в Томске должен быть футбол.

Баннер с фанатским лозунгом и портретом Путина появился на стадионе «Томи» после удачных митингов болельщиков, которые требовали денег для клуба с земли, в недрах которой добывают нефть для всей России. Плакат давно сняли, но незримая связь клуба и его главного защитника не пропадала никогда.

«Томь» оправдывает поддержку первыми лицами государства, называя себя не просто футбольным клубом, а большим социальным проектом. Сомнительное заявление для команды, на матчах которой посещаемость в последних сезонах не поднималась выше средних трех тысяч зрителей. Сейчас явка на стадионную каторгу сократилась до 450 человек, а последний матч закончился наполненным лояльностью и гневом зарядом «Только «Томь», но вы ******* (надоели)».

И это после воодушевляющего февраля, когда губернатор Томской области Сергей Жвачкин на встрече с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером договорился, что в этом году в клуб будет вкинуто 660 миллионов рублей. Из них 300 на погашение прошлых долгов, а 360 на текущую деятельность.

«Торпедо», которое полностью раскрыло бюджет на сезон, второй год подряд идет в претендентах на РПЛ с финансированием слегка больше 300 миллионов.

Президент вышедшего из ПФЛ и идущего около стыковых матчей «Велеса» заявлял, что рассчитывает уложиться в сотню. Примерно такие же бюджеты у «Акрона» и «Иртыша», идущих в зоне вылета.

«Томь» же каждый год получает кэш для легкой борьбы за РПЛ, но за последние девять лет они залетали в Премьер-лигу лишь дважды. Последнее появление в 2017-м вы обязаны помнить по зимнему бегству ветеранов от безденежья, полному составу молодежи весной и мемам про полузащитника Никиту Гвинейского. За одно десятилетие клуб получил более 5 миллиардов рублей госденег, но лучшим результатом команды в этот период стало 13-е место в РПЛ в 2014 году.

Если оценивать по бюджету, то «Томи» уготована судьба вечной команды-лифта, которая слишком богата для ФНЛ и слишком бедна для РПЛ. Но сейчас лифт, кажется, закоротило. Последние четыре сезона клуб в состоянии искусственной комы в первом дивизионе поддерживают деньги госкомпаний.

15-е, 3-е, 9-е и нынешнее 21-е место – признание, что всех вполне устраивает положение вечного деньгосжигателя. Что подтверждают и слова президента клуба, год назад выдвинувшего план, как сделать «Томь» снова великой:

«В Премьер-лигу пока идти не планируем».

«Сначала построим новый стадион».

«Наведем порядок с финансированием».

«Откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири».

Клуб замурован в пространстве ФНЛ, из которой не вылетает тот, кто не хочет, а выходит тот, кто пожелает. Но еще и потерян во времени. За почти 10 лет с той трансляции, когда на экранах телевизоров показали дыру вместо одной из трибун на стадионе в Томске, ничего особо не изменилось. Ее до сих пор не восстановили, и сейчас руины закрыты выцветшими рекламными баннерами компаний, связанных с «Газпромом».

В первый раз про новый стадион серьезно заговорили в 2015-м, а вспомнили только осенью прошлого года, когда власти Томской области попросили у федерального бюджета денег на строительство скромного 15-тысячника с беговыми дорожками и двумя трибунами. Одна из них без крыши – и это в Сибири. В Екатеринбурге за те деньги, что «Томь» получила за еще один сезон в ФНЛ для нескольких тысяч зрителей, построили симпатичную «СКБ-Банк Арену», на которой «Урал» играл до ЧМ-2018.

Вместо вложений в томскую инфраструктуру деньги идут на поддержание и усиление молодой команды, которая и так держится в топе ФНЛ по стоимости игроков на Transfermarkt, но не тащит на поле. Смерть нынешней редакции состава «Томи» зафиксируем 19 сентября в 15:00 по московскому времени. Два странных пенальти и красная добили серию без побед на старте сезона до 10, а клуб плотно закрепился на предпоследнем месте в таблице.

Так выглядит ад, из которого самим уже не выбраться. Вытаскивать будут другие. Первых спасателей уже доставили спецбортом из Москвы. 33-летний Виталий Денисов, последним клубом которого был 2DROTS, будет ответственен за оборону, а 25-летний Денис Давыдов – за голы, заголовки в медиа и продвижение клуба во ВГИКе. С последним уже пошло.

Из Петербурга в Томск переедет 37-летний Александр Кержаков. В плюс можно занести умение забивать, а в минус – он едет не играть, а править.

«Его мечта – стать футбольным тренером, пройдя все ступени тренерского мастерства. Такая жизненная позиция мне импонирует и подходит нашей «Томи», – президент клуба воодушевил болельщиков тем, что они вторая ступенька под ногами начинающего тренера.

Весь опыт Кержакова – юношеская сборная России. Прошлой осенью он нервно вывел ее в финальный отборочный раунд чемпионата Европы, но из-за пандемии турнир перенесли с марта на октябрь 2020-го. Этого хватило, чтобы кандидатуру Александра одобрил лично губернатор области и спонсоры клуба. С их же помощью Кержаков планирует взять с собой из Петербурга нескольких игроков «Зенита» – в частности, Леона Мусаева и Даниила Шамкина. И трансферные новости на этом точно не иссякнут.

История очень напоминает назначение тренера молодежки «Зенита» Анатолия Давыдова в 2013-м. Тогда все закончилось увольнением через пять туров. Не промазал ли Кержаков с выбором первого клуба?

Теперь с билетом за 300 рублей можно будет посмотреть не только на тотальную тоску русского футбола, но и на попытки русского бомбардира Александра Кержакова возродить карьеру русского Месси – Дениса Давыдова. Ради такого в Томске должен быть футбол.

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