Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назначен главным тренером «Томи».
«Александр Кержаков – новый главный тренер «Томи»! Это стало реальностью в четверг, 24 сентября. В этот день Александр Анатольевич прилетел в Томск и подписал контракт с клубом – пока до конца сезона», – сообщается в официальном заявлении.
- До «Томи» 37-летний Кержаков работал старшим тренером юношеской сборной России.
- Томский клуб играет в ФНЛ и идет на предпоследнем 21-м месте после 11 туров.
- Кержаков – лучший бомбардир в истории российского футбола, в течение игровой карьеры он забил 216 мячей.