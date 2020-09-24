Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назначен главным тренером «Томи».

«Александр Кержаков – новый главный тренер «Томи»! Это стало реальностью в четверг, 24 сентября. В этот день Александр Анатольевич прилетел в Томск и подписал контракт с клубом – пока до конца сезона», – сообщается в официальном заявлении.

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  • До «Томи» 37-летний Кержаков работал старшим тренером юношеской сборной России.
  • Томский клуб играет в ФНЛ и идет на предпоследнем 21-м месте после 11 туров.
  • Кержаков – лучший бомбардир в истории российского футбола, в течение игровой карьеры он забил 216 мячей.

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