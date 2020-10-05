15 лет назад «Крылья Советов» доказывали – даже провинциальный клуб может конкурировать с московскими богачами, брать медали и участвовать в еврокубках. Ржавый самарский «Металлург» без крыши и южной трибуны был самым посещаемым стадионом восточной Европы (в среднем более 25 тысяч человек за игру в 2004-м). Бойня с «АЗ Алкмар» (5:3) в квалификации Кубка УЕФА осенью 2005-го – до сих пор одна из самых крупных побед русских клубов в Европе. Но всего за полтора десятка лет конкурентоспособный и опасный середняк РПЛ превратился в менеджерское позорище, завернутое в коррупционные скандалы и серые схемы.

До 2014 года «Крылья» были единственным провинциальным клубом России, ни разу не вылетавшим из высшей лиги. За шесть лет с тех пор самарцы трижды улетали в ФНЛ – в последний раз летом 2020-го. При этом клуб получил 10-й по размеру бюджет из 16 клубов РПЛ – 1,8-2 миллиарда рублей. Это на уровне «Рубина» и «Ахмата» и больше, чем у «Сочи» (1,5 млрд), «Урала» (1,4) и «Уфы» (1,2). По данным РФС, 86,5% бюджета «крылышек» – прочие операционные доходы. Этим канцеляризмом называют дотации региона – других крупных спонсоров у самарцев нет. Почему же никто не хочет спонсировать команду? Чтобы стало понятно, вот краткий таймлайн превращения «КС» в черную дыру.

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Ян Коллер в «Крыльях Советов» Фото: Getty Images

1. В 2004-06 годах клуб накупил звезд и влип в долги. В 2007-м Самарскую область возглавил бывший менеджер «Ростехнологий» Владимир Артяков, который сделал корпорацию титульным спонсором. «Крылья» получили от них кредит в 1,5 млрд рублей под неподъемные 16-19% при рыночной ставке в 8-14%. На ссуду «Крылья» снова набрали топ-игроков (Ян Коллер, Иржи Ярошик, Андрей Тихонов, Евгений Савин и т.д. плюс тренер Леонид Слуцкий).

2. В 2009-10 годах неподъемный кредит и старые долги довели самарцев до Владимира Путина: после серии митингов в Самаре президент вынудил федеральный и местный бизнес влить денег в умирающий клуб. Сезон-2009 «Крылья» начинали без лицензии и с десятком дублеров в основе вместо уехавших звезд. В 2011-м «Ростехнологии» отказались от спонсорства, перед этим выдав еще один кредит на 979 млн рублей под 0,5 %.

3. В начале 2010-х клуб кое-как реструктуризировал долги. Но в 2013-м контрольный пакет акций «КС» за 80 тысяч рублей (!) выкупил у кипрского офшора самарский юрист Андрей Пашков. Область договорилась о передаче акций региону. С тех пор в «Крыльях» творится чехарда из тренеров (меняются каждые два сезона) и футболистов (оборот игроков – от 14 до 27 человек за сезон). За девять лет с 2010-го траты «Крыльев» подскочили в два раза: с 730 млн до 1,6 млрд руб. Из них 85% – затраты на зарплаты и комиссионные.

Стадион «Металлург». Самара Фото: Eurosport

То есть коучи уходят, не успев построить команду, а игроки меняются пачками до того, как закончится адаптация и появится сыгранность, но получают отменную зарплату и подъемные, часть которых уходит представителям. По данным «Новой газеты», только в 2012 году «Крылья» заключили восемь соглашений с агентами на общую сумму около 72 млн рублей и выплатили около 55 млн рублей. В 2013-м – 41 млн рублей и около 60 млн соответственно.

Деньги из бюджета области падают на счет «Крыльев» через Фонд поддержки развития футбола в Самарской области (ФПРФ СО). При этом закон не запрещает региону переводить деньги напрямую в клуб без лишнего колена в виде фонда. Счетная палата Самарской области регулярно находит нарушения в расходовании бюджетных средств «Крыльями». Например, премии получают игроки, которые вообще не выходили на поле. А в период в 2015-2018 годы клуб, согласно бухгалтерской отчетности, получил невозвратные 1,13 млрд рублей. При этом документов, подтверждающих перевод, нет.

После третьего вылета за шесть лет болельщики клуба написали открытое письмо губернатору Азарову. Первым пунктом было требование прекратить работу с агентом Павлом Андреевым. В Самаре его считают главным виновником всего бардака за последние 10 лет.

О самом Андрееве известно довольно мало – интервью дает редко. Но точно известно, что агентскую деятельность он начинал под крылом подольского авторитета Сергея Лалакина по прозвищу Лучок. Кроме того, в деле об убийстве первого агента в России Андрея Тишкова Павел Андреев проходил подозреваемым как возможный заказчик: в начале нулевых Тишков хотел подписать Аршавина, Кержакова, Денисова и Быстрова, на которых претендовал Андреев. На следующий день после встречи с футболистами Тишкова зарезали в его дворе, 29 раз ударив ножом. Дело до сих пор не раскрыто, хотя киллера опознали.

Павел Андреев пришел в клуб вместе с Андреем Кобелевым в 2011 году. Агент быстро установил рабочие связи в регионе благодаря эффектной сделке: Андреев помог привезти Александра Глеба из «Барселоны» в Самару. Интересы агента выходили далеко за рамки футбола. Павел был совладельцем минимум 20 компаний по России с 2004 года и занимался вообще всем: от добычи песка и гравия до сети заправок. При этом компаньонами Андреева часто были или есть его же клиенты: например, Александр Анюков и Кирилл Комбаров совместно с агентом владели фирмами «КК Эдельвейс» и ЗАО «Лэнд-Актив» соответственно.

В период работы в «Крыльях» тренера Франка Веркаутерена (2014-2016) Андреев почти не взаимодействовал с самарцами – бельгийский коуч предпочитал сам просматривать игроков и выбирать нужных. Но после увольнения Франка агент только наращивает влияние в клубе.

В 2018-м пост спортивного директора «Крыльев» занял Александр Шикунов – друг Андреева и бывший руководитель «Ростова». В 2015-м «Новая газета» рассказывала, как из донского клуба под руководством Шикунова выводили бюджетные деньги: например, агентское вознаграждение за трансфер Синама-Понголя в миллион евро было выписано без указания имени агента, прошло через сеть офшоров и банков, связанных с отмыванием денег мафии, а затем часть из них якобы упала на счет Шикунова на Ибице, где спустя месяц он купил квартиру.

Александр Шикунов Фото: From Official Website

Ради прихода Шикунова в 2018-м из «Крыльев» выгнали спортдира Зураба Циклаури и скаута по зарубежью Максима Ляпина, которые приводили бесплатных или дешевых, но качественных игроков: Молло, Бруно, Надсона. Вместо них селекцию возглавил бывший сотрудник агентства Андреева iSport Геннадий Голубин. В том же году Павел продал в «КС» сразу пятерых клиентов: Соболева, Канунникова, Зиньковского, Карпова и Тимофеева. Через год к ним добавились Анюков, Кабутов, Молчанов, Саликов, Терехов, Тюрин и Якуба. Шикунов покинул клуб в 2019-м, но это не помешало Андрееву: 11 из 24 игроков «Крыльев» в сезоне-2020/21 – его клиенты. В том числе, главный тренер самарцев Игорь Осинькин.

Самарские болельщики требовали у губернатора увольнения всего менеджмента «Крыльев», из-за которого клуб с десятым бюджетом РПЛ снова вылетел в ФНЛ. По словам бывшего пресс-атташе «крылышек» Арнольда Эпштейна, губернатор просто боится убрать из клуба властного агента: «Я слышал, что губернатор попытался прервать сотрудничество с Андреевым. Но ему сказали: хорошо, тогда мы уводим всех наших футболистов. Губернатор посчитал такой сценарий позором и отказался».

Сакральными жертвами стали гендиректор клуба Виталий Шашков и Геннадий Голубин – их уволили за плохие результаты. Но первый занимался бумажной работой и поиском спонсоров, а у второго кончился контракт за несколько месяцев до показного увольнения.

Сейчас «Крылья Советов» с огромным бюджетом, который всего на 200 миллионов меньше прошлогоднего, идут на четвертом месте ФНЛ, проигрывая «Велесу» из Домодедова с казной в 14 раз меньше самарского – 100 млн рублей в год. Подобная жизнь футбольного клуба еще раз доказывает, насколько порочна система финансирования за счет регионов – отчитываться некому и не перед кем, зато рядом всегда найдется предприимчивый агент с большим аппетитом.

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