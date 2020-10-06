На днях «Торпедо» обыграло «Томь», а главными героями стали люди, которые сверкали еще в нулевых. Сергей Игнашевич набрал три очка, Игорь Лебеденко вонзил победный мяч, а 37-летний Александр Кержаков дебютировал в статусе главного тренера во взрослом футболе. Перспективы пока жутковатые: у «Томи» последнее место в ФНЛ, шесть очков в 13 матчах и восемь очков до спасения. Возникает логичный вопрос: а что вообще Александр забыл в Томске?

Кержаков потерял кучу денег. Во всем винит себя

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В середине апреля Sports.ru общался с Кержом по поводу его многочисленных бизнесов. Монолог страйкера получился грустным. «Мне ничего не принадлежит. К сожалению, в моей жизни случалось так, что то, что я зарабатывал, уходило по моей же вине. Мне не на что возобновлять бизнес. Я сейчас живу по средствам. Не скажу, что прямо от зарплаты к зарплате, но я не шикую. У меня нет возможности шиковать, летать в бизнес-классах, снимать супервиллы на отдыхе. Но я не парюсь».

Александр Кержаков Фото: Getty Images

В других интервью Александр признавался, что грустит не из-за потерянного состояния, а из-за того, что больше не может активно помогать благотворительному фонду Константина Хабенского. Вероятно, со временем Кержаков осознал: бизнесмен из него никакущий (сгорели все стартапы), поэтому надо и дальше вкалывать в футболе – там он гораздо успешнее.

Сколько Кержаков заработал за карьеру? И куда все спустил?

Форвард подписал первый серьезный контракт в 21 год: уже в 2004-м Саше платили миллион долларов в год – бешеная сумма для российского футбола нулевых. Затем в «Зенит» пришел «Газпром» с фантастическими окладами и сказочными премиальными, но к тому времени Кержаков уже твердо решил уехать в «Севилью». До трансфера в Испанию он заработал в Петербурге около 4-5 миллионов долларов.

Европейский контракт Александра был длинным и довольно жирным: 9,5 млн долларов за 5,5 лет (то есть 1,7 за сезон). Известно, что в «Зените» давали чуть ли не три миллиона, но Кержаков скипнул все офферы и рванул за мечтой.

Правда, Керж отбегал в «Севилье» всего год: потом испугался, что пролетит мимо Евро, и вернулся в Россию – уже в «Динамо». До чемпионата Европы страйкер так и не добрался, зато в Москве ему платили 2,5-3 млн долларов в год: точных цифр по тем временам нет ни у кого. Важно другое: к моменту возвращения в «Зенит» (начало 2010-го) Александр поднял не меньше 10 млн долларов.

Александр Кержаков в «Зените» Фото: Getty Images

Дальше подсчет идет в евро. С 2010-го по 2012-й – 2 млн евро в год, следующие четыре года – 3 млн евро в год, а за последний год карьеры Кержаков получил 1 млн евро. Соответственно, за всю карьеру форвард срубил минимум 25 млн евро. Впрочем, точную сумму подсчитать невозможно по двум причинам: не учитываются изменения курса (скачок в 2014-м) и непубличные доходы вроде подъемных и премиальных. Скорее всего, Кержаков наиграл примерно на 30 млн евро.

Как и где он потерял гигантскую часть состояния? Открывал и закрывал рестораны, вкладывался в чужие компании, инвестировал 330 млн рублей в нефтеперерабатывающий завод имени Саенко, неудачно разводился (на одной Милане потерял 2 млн долларов), платил алименты и много занимался благотворительностью.

Вероятно, у Кержакова есть некая подушка, которая позволяет жить без роскоши чисто на проценты, но ему явно хочется большего.

Зачем Кержакову «Томь»?

До ФНЛ Александр тренировал юношескую сборную и получал от РФС 3 млн рублей в год до вычета налогов: раньше столько давали наличными за победу над ЦСКА или «Спартаком». Параллельно у Кержакова была номинальная должность в «Зените»: там экс-форварда называли советником по подготовке резерва. Этот статус оставался формальным – Александр вообще не скрывал, что у него нет влияния в клубе.

Назначение в «Томь» – попытка запустить полноценную тренерскую карьеру: показать себя перспективным коучем и добраться до грандов РПЛ. В Томске Кержу вряд ли платят радикально больше 250 тысяч в месяц (з/п в сборной), зато в Петербурге всерьез говорят, что у Александра есть перспективы возглавить «Зенит».

Пока в это верится с трудом (Керж проваливал все интеллектуальные миссии), но Властимил Петржела заранее короновал бывшего страйкера. «Через несколько лет Кержаков станет одним из лучших тренеров России», – заявил культовый для Петербурга чех. Если у Александра правда все получится, это будет означать одно: упрямство и целеустремленность гораздо важнее для русского футбола, чем талант и креативность.

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