Ухудшение эпидемиологической обстановки в России может повлиять на дальнейшее проведение ФНЛ и ПФЛ.

Metaratings со ссылкой на источник в одном из клубов ФНЛ сообщает, что в качестве одного из вариантов рассматривается приостановка сезона в конце октября. Руководство лиг уже посоветовало клубам готовиться к такому развитию событий.

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Меры обдумываются не только из-за ухудшения статистики заболеваемости коронавирусом, но и из-за возможных ограничений на перемещение между субъектами РФ – это, по данным медиа, обсуждается в правительстве страны.

Утверждается, что клубы РПЛ пока не получали подобных рекомендаций.

В сезоне-2019/20 ФНЛ и ПФЛ были прерваны и не доиграны.

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