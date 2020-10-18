Новичок ФНЛ футбольный клуб «Акрон» подписал трехлетний контракт с 20-летним бразильским игроком по имени Маркс Ленин.
К клубу из Тольятти Ленин присоединился на правах свободного агента, ранее он выступал за молодежную команду «Фламенго». Южноамериканец выбрал себе 15-й игровой номер.
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- В ФНЛ сыграно 16 туров, «Акрон» идет на 17-м месте из 22 при четырех победах, двух ничьих и 10 поражениях.
- О том, откуда в Тольятти появился частный футбольный клуб, мы рассказывали вот в этом августовском материале.
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