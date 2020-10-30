«Чайка» в матче 18-го тура ФНЛ обыграла на выезде «Чертаново» со счетом 2:1.
Главный арбитр Евгений Турбин отсудил встречу предельно странно, не назначив в ворота хозяев три очевидных пенальти. В первом случае защитник «Чертаново» явно подыграл себе рукой, во втором – футболиста гостей сбили в штрафной неигровым приемом, в третьем – вратарь Илья Абаев сбил нападающего «Чайки» Идриса Умаева подкатом в стиле Джордана Пикфорда. В каждом из случаев Турбин оставил эпизоды без внимания.
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- «Чайка» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ, «Чертаново» идет на 19-м месте.
- Лидерство в турнире захватили «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», которые делят 1-2 места.
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