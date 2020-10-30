Главный арбитр Евгений Турбин отсудил встречу предельно странно, не назначив в ворота хозяев три очевидных пенальти. В первом случае защитник «Чертаново» явно подыграл себе рукой, во втором – футболиста гостей сбили в штрафной неигровым приемом, в третьем – вратарь Илья Абаев сбил нападающего «Чайки» Идриса Умаева подкатом в стиле Джордана Пикфорда. В каждом из случаев Турбин оставил эпизоды без внимания.