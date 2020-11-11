«Томь» в матче 21-го тура ФНЛ переиграла на выезде «Енисей» со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Олега Шалаева.

Этот матч стал для главного тренера томичей Александра Кержакова девятой у руля команды. Победа над «Енисеем» – всего лишь вторая для Кержакова: также 10 октября «Томь» оказалась сильнее «Акрона» (2:1). В остальных встречах томский клуб потерпел пять поражений и дважды сыграл вничью.