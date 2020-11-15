В рамках 22-го тура ФНЛ состоялась битва аутсайдеров – «Томь» принимала «Чертаново». Возможно, эта игра никого бы не заинтересовала, если не экстраординарный момент во втором тайме. Голкипер Денис Вавилин сыграл руками за пределами штрафной и оставил хозяев в меньшинстве. Но это были не все проблемы Александра Кержакова: коучу «Томи» пришлось выпускать в рамку защитника Илью Зуева, потому что в запасе не нашлось ни одного вратаря.