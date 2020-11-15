В рамках 22-го тура ФНЛ состоялась битва аутсайдеров – «Томь» принимала «Чертаново». Возможно, эта игра никого бы не заинтересовала, если не экстраординарный момент во втором тайме. Голкипер Денис Вавилин сыграл руками за пределами штрафной и оставил хозяев в меньшинстве. Но это были не все проблемы Александра Кержакова: коучу «Томи» пришлось выпускать в рамку защитника Илью Зуева, потому что в запасе не нашлось ни одного вратаря.
Зуев вышел на поле на 52-й минуте при счете 1:1. «Чертаново» контролировал мяч, но слабо атаковал – у Ильи было не так много работы, с которой он уверенно справлялся (даже в игре на выходах). Все испортил пенальти на 78-й минуте: Зуев угадал направление удара, но не потащил.
- Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Чертаново».
- До сезона-2018/19 Зуев выступал в системе «Зенита» (за молодежную команду и «Зенит-2»). Позже он играл за «Кубань» и «Нижний Новгород».
- «Томь» под руководством Александра Кержакова занимает 21-е (предпоследнее) место в ФНЛ.