Директор «Балтики» по развитию Юрий Аракелян в инстаграме оскорбил главного арбитра матча ФНЛ против «Торпедо» Юнуса Кошко.

Сотрудника калининградского клуба разозлили несколько эпизодов, которые, по мнению Аракеляна, рефери трактовал не в пользу «Балтики».

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«Ты подлец, если бы ты был мужчиной… Мы однажды увидимся, когда ты уже не будешь прикрыт этой властью, один на один!

Ты подлец, и, если тебе передадут этот скрин, знай, я тебя презираю. 4 матча подряд. Готов выйти с тобой раз на раз, скотина! Мы еще увидимся в других обстоятельствах, скотина!» – написал Аракелян в инстаграме.

Руководство «Балтики» отреагировало на поступок директора и заявило, что накажет его. «Это был эмоциональный поступок со стороны Аракеляна. Клуб его оштрафует, такое выступление недопустимо. Губернатор сделал нам внушение, что так себя вести нельзя. Какие бы претензии ни были, ему нужно было обсуждать их лично. Футбол смотрят дети, нас это не красит», – сообщил генеральный директор клуба Тажутдин Качукаев.

«Балтика» и «Торпедо» сыграли вничью (0:0), матч команды доигрывали 10 на 10.

Клуб из Калининграда идет 10-м в таблице и отстает от зоны стыковых матчей на 15 очков, «Торпедо» – третье, в пяти очках от «Нижнего Новгорода».

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