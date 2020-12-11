Матч «Чайка» – «Армавир» (2:0) официально признан договорным: результат аннулирован, а хозяевам присуждено техническое поражение. 7 декабря на РФС было решено исключить арбитра встречи Максима Матюнина из списка судей организации, а еще через четыре дня его пожизненно отстранили от любой футбольной деятельности. Под санкции попал бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян.

Что произошло

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Подозрительный матч состоялся еще в августе 2018-го: тогда «Чайка» в 1/32 финала Кубка России играла с «Армавиром». Только спустя 2,5 года РФС обнародовал итоги расследования.

«КДК РФС на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего. Арбитром был допущен ряд результативных ошибок в пользу «Чайки», что отразилось в низкой оценке работы судейской бригады матча со стороны инспектора. Впоследствии главным судьей матча были незаконно получены денежные средства от Баяна. В итоге КДК установил договорной характер указанного матча и в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС принял решение пожизненно запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну и Матюнину, а также аннулировать результат тоо матча, присудив ФК «Чайка» (Песчанокопское) техническое поражение со счетом 0:3», – цитирует главу КДК Артура Григорьянца пресс-служба РФС.

Как произошел договорняк

Подробности стали известны «Чемпионату». Матюнин получил взятку от Баяна в размере 200 тысяч рублей за обеспечение необходимого «Чайке» результата. Исполнительный директор «Чайки» лично перевел средства на карту девушки Матюнина по имени Любовь.

«Сумма была отправлена после игры «Чайки» и «Армавира». У РФС имеются данные, которые подтверждают, что деньги были обещаны судье за выход команды в следующий этап Кубка России», – добавил собеседник.

Судейская бригада отрицает факт получения взятки. Исполнительный директор «Чайки» Баян на заседание КДК не явился.

«Но у РФС есть информация, что матч «Чайки» и «Армавира» не единственная игра, где представители «Чайки» стимулировали судей», – добавил источник.

В августе 2020-го Баян был отстранен на два года за участие в ставках.

В 2019-м «Чайка» уже была причастна к еще одному договорняку: матчу ПФЛ против «Черноморца».

Тогда главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова отстранили от любой футбольной деятельности на год. Три года аналогичного наказания получили три футболиста клуба (Пуляев, Резников и Юдин).

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