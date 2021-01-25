Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко считает, что в основу команды можно пробиться благодаря агентам и деньгам, а лучшие игроки сидят в запасе.
«Российский футбол – грязь. Я с этим тоже сталкивался. Всякие агенты, высокопоставленные лица – только без имен, чтобы меня не закрыли. В команду пришел футболист, а за ним стоят важные люди и говорят: «Играть должен он. Зарплата у него, условно, 15 миллионов рублей, он получает пять, семь – нам, остальное – тренеру за то, что его ставит». Не факт, что такое везде, но точно во многих командах. Кто сильнее, кто больше пашет – сидит. Футбол для наших людей – бизнес в худшем смысле, делают на нем деньги.
Сейчас у нас полно губернаторских команд – в регионах, которым вдруг понадобился футбол. И через футбол отмывают деньги. Почему еще задержки зарплат возможны, тоже не понимаю. Вы формируете бюджет, рассчитываете зарплаты – все должно быть стабильно, вот как у «Алании», – рассказал Солдатенко в интервью Sports.ru.
- До «Алании» 23-летний голкипер выступал за СКА из Ростова-на-Дону, «Нефтехимик» и «Динамо» (Санкт-Петербург)/«Сочи». За все это время у Солдатенко накопилось 8 матчей.
- Зато во Владикавказе Ростислав стал основным: 45 игр и 21 сухарь.