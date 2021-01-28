Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин будет работать в клубе-аутсайдере ФНЛ – тольяттинском «Акроне». Экс-футболист занял должность спортивного директора.

«Руководство уверено, что опыт и знания менеджера помогут решить стратегические задачи клуба как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе», – говорится в заявлении на официальном сайте команды.

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По данным «Акрона», после завершения профессиональной карьеры Виктор Файзулин занимался бизнесом и основал в Санкт-Петербурге футбольный клуб «Алгоритм», нацеленный на воспитание молодых футболистов.

Файзулин провел последний матч в профессиональном футболе в 2015 году, а карьеру завершил в 2018-м.

Виктор – 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка (2) и Суперкубка страны (3). Вместе с «Зенитом» он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Акрон» занимает 19-е из 22 мест в ФНЛ. В 26 матчах клуб набрал 22 очка и проигрывает спасительной 16-й строчке 7 баллов.

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