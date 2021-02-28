После матча 27-го тура ФНЛ между «Аланией» и «Томью» произошла стычка с участием главных тренеров Спартака Гогниева и Александра Кержакова.

Гогниева удалили на 95-й минуте, и сразу после финального свистка футболисты устроили массовую драку с подачи Хетага Хосонова из «Алании». Тренеры тоже рванули в потасовку, их пытались сдержать помощники. Несмотря на это, коуч «Алании» все же добрался до арбитра и попал рукой ему в живот.

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Обзор эпизода вы можете посмотреть в «Яндекс Эфире» (начиная с 8:30).

«Судья матча и делегат отразили в протоколе инцидент. Все материалы, включая видеозапись матча, будут переданы ФНЛ в КДК», – цитирует «Чемпионат» заявление пресс-службы ФНЛ.

Возможно, Гогниев будет отстранен от футбола на срок от шести месяцев до двух лет – такое наказание подразумевает статья 95 дисциплинарного регламента «Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время и после матча».

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Томи». Команда Кержакова вырвала победу в дополнительное время.

«Алания» идет на шестом месте, «Томь» так и не покинула зону вылета (21-е место).

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