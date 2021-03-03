Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев узнал наказание за участие в массовой драке после матча ФНЛ между «Аланией» и «Томью». В ходе потасовки Гогниев ударил в живот главного арбитра встречи Артема Чистякова. Сообщалось, что агрессора могут отстранить от футбола на срок от шести месяцев до двух лет.
Вместо этого КДК РФС назначил Гогниеву наказание в виде 8-ми матчей дисквалификации. Также главный тренер «Алании» должен будет выплатить штраф в 300 тысяч рублей.
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
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Кроме того, КДК наказал полузащитника «Алании» Хетага Хосонова, с подачи которого и началась потасовка – его дисквалифицировали на 4 матча.
- Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Томи». Команда Александра Кержакова вырвала победу в дополнительное время.
- «Алания» идет на 6-м месте, «Томь» так и не покинула зону вылета (21-я позиция).
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