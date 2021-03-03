Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев узнал наказание за участие в массовой драке после матча ФНЛ между «Аланией» и «Томью». В ходе потасовки Гогниев ударил в живот главного арбитра встречи Артема Чистякова. Сообщалось, что агрессора могут отстранить от футбола на срок от шести месяцев до двух лет.