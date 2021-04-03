В матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Волгарь» – «Алания» в субботу, 3 апреля, был забил один из лучших мячей тура. На 89-й минуте его автором стал полузащитник хозяев Александр Болонин.

Счет на 88-й минуте был 0:0, когда «Алания» заработала угловой. В результате розыгрыша и неаккуратных действий одного из игроков владикавказцев мяч перехватил Болонин, который продвинулся с ним и метров с 60, со своей половины поля, пробил. Вышедший за пределы штрафной вратарь Ростислав Солдатенко хотел прервать полет мяча рукой (тогда бы его удалили и назначили стандарт), но не успел.

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Матч завершился двумя прямыми удалениями у «Алании» – на 91-й минуте поле вместе покинули Эльбрус Зураев и Батраз Хадарцев.

«Волгарь» набрал 50 очков и вышел на 11-е место в таблице.

«Алания» упустила шанс обойти «Торпедо» и стать 4-й.

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