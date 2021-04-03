В лучшей лиге мира появился свой Роберт Левандовский – это нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.
25-летний футболист забил три мяча в матче против «Текстильщика» и помог самарскому клубу победить со счетом 4:0. Теперь у Сергеева 32 гола в 34 матчах Олимп-ФНЛ – он побил рекорд лиги, установленный Русланом Мухаметшиным в составе «Мордовии» в сезоне-2011/12.
Сергеев забивает 7 матчей подряд – за это время он наколотил 10 мячей. А хет-трик «Текстильщику» стал для Ивана пятым в сезоне – это тоже новый рекорд ФНЛ. Любопытно, что в матче первого круга между этими соперниками форвард тоже отметился тремя голами и помог «Крыльям» победить со счетом 3:0.
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Надо ли говорить, что Сергеев с большим отрывом лидирует в таблице бомбардиров ФНЛ – он опережает Дмитрия Воробьева из «Оренбурга» на 15 голов!
- Стоимость Ивана Сергеева согласно Transfermarkt – 1,5 млн евро.
- «Крылья Советов» лидируют в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 79-ю очками.
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