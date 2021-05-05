Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев побил бомбардирский рекорд ФНЛ, забив 39 мячей.

Самарцы выиграли у «Спартака-2» со счетом 2:0 на гостевом поле, 25-летний Сергеев забил оба мяча. Его статистика в ФНЛ-2020/21 – 39 голов в 40 матчах. Форвард «Крыльев» превзошел достижение 2004 года в 38 мячей, установленное Андреем Федьковым из «Терека».

После матча команда качала футболиста на руках, поздравляя с рекордом.

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«Крылья» досрочно выиграли ФНЛ и вернулись в РПЛ.

До «Крыльев» Сергеев играл за «Строгино», «Тамбов» и «Торпедо», выступал на правах аренды за «Ригу».

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