В матче 42-го тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Чертаново» случился неприятный инцидент с участием игрока красно-белых.
На 10-й минуте первого тайма мяч попал в горло полузащитнику «Спартака» Даниилу Денисову. После удара 18-летний игрок упал на газон, его увезли на машине скорой помощи. Молодой футболист находится в сознании, но его отвезут в больницу на обследование, сообщает «Р-Спорт».
- В нынешнем сезоне Денисов сыграл за дубль «Спартака» 33 матча и сделал один ассист.
- «Спартак-2» идет на 15-м месте в таблице ФНЛ, «Чертаново» – на 21-м.
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