Новым главным тренером «Томи» стал Сергей Жуков. Он сменил в этой должности рекордсмена сборной России по забитым мячам Александра Кержакова. Жукова назначил лично губернатор Томской области и президент клуба Сергей Жвачкин.

«Сергей Жуков для нашей «Томи» родной. С 1997-го по 2002-й он провел за нашу команду более 150 матчей, был капитаном «Томи» – как раз в то время, когда я в первый раз был президентом футбольного клуба. Сегодня Сергею пришло время вернуться на родину. Я рад, что он мое приглашение принял», – сказал Жвачкин после встречи с новым коучем в областной администрации.

Да, к сожалению, это не солист группы «Руки Вверх!», а его полный тезка. У них различаются только отчества – певец Евгеньевич, а бывший футболист Николаевич. Плюс артист на девять лет младше.

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Жуков из «Руки Вверх!» выиграл побольше однофамильца – у него девять статуэток премии «Золотой граммофон». У Жукова из «Томи» только бронза чемпионата СССР-1988 с московским «Торпедо» и два финала Кубка Советского Союза. Сейчас Жуков-тренер получает лицензию категории PRO в ВШТ.

При Кержакове томский клуб занял 18-е место в Первенстве ФНЛ и впервые за четыре сезона покинул первый дивизион.

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