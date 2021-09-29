СКА-Хабаровск
    -
    12:00
    29.09.21
    Стадион имени Ленина
    Волгарь
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 14
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      СКА-Хабаровск - Волгарь

      Футбол. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Волгарь на Eurosport.ru! 29 сентября 2021 года в 12:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Юран или Vitali Panov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА-Хабаровск и Волгарь и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются СКА-Хабаровск и Волгарь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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