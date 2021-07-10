Ротор
    -
    19:00
    10.07.21
    Волгоград Арена
    Текстильщик
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 1
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      Перед матчем

      Ротор - Текстильщик

      Футбол. Следите за матчем Ротор – Текстильщик на Eurosport.ru! 10 июля 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Хохлов или Сергей Павлов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ротор и Текстильщик и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Ротор и Текстильщик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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