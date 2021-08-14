СКА-Хабаровск
    -
    6:00
    14.08.21
    Стадион имени Ленина
    Торпедо
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 6
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      СКА-Хабаровск - Торпедо

      Футбол. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Торпедо на Eurosport.ru! 14 августа 2021 года в 06:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Юран или Александр Бородюк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА-Хабаровск и Торпедо и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются СКА-Хабаровск и Торпедо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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