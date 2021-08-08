Балтика
    -
    19:00
    08.08.21
    Калининград Арена
    Нефтехимик
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 5
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      Перед матчем

      Балтика - Нефтехимик

      Футбол. Следите за матчем Балтика – Нефтехимик на Eurosport.ru! 8 августа 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Евгений Калешин или Кирилл Новиков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Балтика и Нефтехимик и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Балтика и Нефтехимик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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