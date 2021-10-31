Олимп-Долгопрудный
    -
    14:00
    31.10.21
    Родина
    Ротор
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 20
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      Перед матчем

      Олимп-Долгопрудный - Ротор

      Футбол. Следите за матчем Олимп-Долгопрудный – Ротор на Eurosport.ru! 31 октября 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роман Пилипчук или Дмитрий Хохлов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимп-Долгопрудный и Ротор и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Олимп-Долгопрудный и Ротор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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