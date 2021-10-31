СКА-Хабаровск
Завершено
0
3
-
1
0
10:00
31.10.21
Стадион имени Ленина
Нефтехимик
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 20
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • СКА-Хабаровск
  • Нефтехимик
  • Смирнов
    90'
  • Тихонов
    85'
  • 1-ый тайм
  • СКА-Хабаровск
  • Нефтехимик
  • Караев (P)
    35'
  • Юшин
    23'
Перед матчем

СКА-Хабаровск - Нефтехимик

Футбол. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Нефтехимик на Eurosport.ru! 31 октября 2021 года в 10:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Юран или Кирилл Новиков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА-Хабаровск и Нефтехимик и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются СКА-Хабаровск и Нефтехимик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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