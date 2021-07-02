Российский футбольный союз перевел в низший дивизион футбольный клуб «Чайка» из Ростовской области.

На заседании КДК РФС признали договорным матч ПФЛ между «Чайкой» и «Ангуштом», который состоялся 21 октября 2018 года. В связи с этим в КДК пожизненно запретили любую футбольную деятельность судье Сергею Костевичу и бывшему спортивному директору «Чайки» Олегу Баяну, а инспектору матча Владимиру Булыгину выписали отстранение от футбола на пять лет.

Результат встречи аннулировали, а «Ангушту» присудили техническую победу со счетом 3:0. Помимо игры с назранским клубом «Чайка» в сезоне-2018/19 сыграла доказанный договорняк с майкопской «Дружбой» в ПФЛ и с «Армавиром» в 1/32 финала Кубка России.

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«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях перевести ФК «Чайка» (п. Песчанокопское) в низший по рангу дивизион – в Олимп-Первенство России по футболу среди команд клубов второго дивизиона сезона 2021-2022 годов», – говорится в заявлении Российского футбольного союза.

В Первенстве ФНЛ-2020/21 «Чайка» заняла 12-е место, в позапрошлом сезоне клуб из Ростовской области остался на 10-й позиции.

Выпуск про ФК «Чайка» с заголовком «Премьер-лига в селе/Коррупция в футболе/Академия за 1 млрд» почти за три года набрал на ютьюб-канале «КраСава» 592 тысячи просмотров.

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