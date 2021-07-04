Российский футбольный союз (РФС) проведет в ближайшее время служебную проверку в отношении игрока владикавказской «Алании» Владимира Хубулова.

В организации подозревают, что Хубулов делал ставки не только на матчи Уимблдонского теннисного турнира, но и на футбольные встречи. «Информация из СМИ является поводом для начала служебной проверки, которая будет произведена в ближайшее время», – говорится в сообщении службы коммуникации РФС (цитата по агентству ТАСС ).

В четверг, 1 июля, российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Алене Остапенко из Латвии во втором круге Уимблдона со счетом 1:6, 6:3, 6:8, после чего 20-летний Хубулов написал теннисистке ряд оскорбительных сообщений. Предположительно, его недовольство связано с тем, что он играл в букмекерской конторе.

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Согласно регламенту РФС по этике , футболистам запрещают участвовать «прямо или косвенно, в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и/или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями».

Игра на ставках в других видах спорта не запрещена.

Хубулов и «Алания» извинились перед Касаткиной, игрок выплатит теннисистке три месячных оклада.

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