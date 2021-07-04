ФНЛ взял под свое крыло ПФЛ – теперь Профессиональная футбольная лига будет называться ФНЛ 2. С нового сезона в ФНЛ 2 войдет интересный клуб «Пересвет» из Домодедова.

В прошлом сезоне команда выступала в первенстве Московской области. Футбольный клуб основан в 2015 году милостью божьей – так сказано в описании страницы «Пересвета» во «Вконтакте».

Когда соцсети затрубили, что «Пересвет» прошел лицензирование в ФНЛ 2, клуб тут же сообщил, что скоро состоятся просмотры новых футболистов. Попасть туда очень просто – звоним по телефону или пишем на электронную почту.

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А еще SMM клуба поздравит со всеми праздниками – вам останется сохранить картинку и сделать массовую рассылку в Whats App.

Если «Пересвет» и не украсит экс-ПФЛ яркой игрой, то точно удивит профессионалов крутой формой.

Приходите на матчи, но не сойдите с ума от ностальгии – ее вам обеспечат такие олдскульные программки!

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