Департамент защиты игры РФС в рамках работы по линии противодействия договорным матчам выяснил, что судья ФНЛ Александр Шимарыгин последние два года делал ставки.

Арбитр зарегистрировался под своим именем в одной из букмекерских контор. За два года он сделал 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 млн рублей. Дело передано в Комитет по этике РФС, сообщает «Спорт-Экспресс»

В прошлом сезоне Шимарыгин отсудил 14 встреч в ФНЛ.

Новый сезон ФНЛ стартовал 10 июля.

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