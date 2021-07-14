Полузащитник Александр Ильин перешел в «Знамя Труда» из Олимп-ПФЛ.

О подписании контракта с 28-летним игроком клуб из Орехово-Зуево объявил на своей официальной странице ВКонтакте . В 2015 году Ильин, будучи футболистом санкт-петербургского «Динамо», стал виновником ДТП со смертельным исходом. В ночь на 12 сентября игрок выехал на встречную полосу и протаранил пять автомобилей. В результате происшествия погибли два человека, у одного из погибших осталось пятеро детей. Еще один человек получил тяжелые травмы.

Судебно-медицинская экспертиза выявила, что в момент аварии Ильин находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении футболиста было возбуждено уголовное дело, и в 2016 году Ильина приговорили к 5 годам 10 месяцам лишения свободы.

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С февраля 2021 года Ильин находился в составе крымского клуба «Кызылташ».

Ильин – воспитанник футбольной школы московского «Спартака».

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