Казалось бы, ничем не примечательный матч пятого тура ФНЛ-2 состоялся между «Читой» и «Балтикой-БФУ» 15 августа. Если бы не очень эмоциональный комментатор, давший повод написать об игре. Вот как он прокомментировал один из забитых мячей:

«Ну что же, Доронин, ну давай! Навес в штрафную. Нестеров, удар в перекладину и ** твою мать-то!!! Гол бы был! Был гол! Гол! Гол! Это Анциферов! Даже засчитывает арбитр этот мяч!» – радостно проорал ведущий.

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Игра закончилась со счетом 1-1.

Матч прошел в Чите на стадионе «Локомотив».

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