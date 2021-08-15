Казалось бы, ничем не примечательный матч пятого тура ФНЛ-2 состоялся между «Читой» и «Балтикой-БФУ» 15 августа. Если бы не очень эмоциональный комментатор, давший повод написать об игре. Вот как он прокомментировал один из забитых мячей:
«Ну что же, Доронин, ну давай! Навес в штрафную. Нестеров, удар в перекладину и ** твою мать-то!!! Гол бы был! Был гол! Гол! Гол! Это Анциферов! Даже засчитывает арбитр этот мяч!» – радостно проорал ведущий.
Оценить видео можно на телеграм-канала «Мутко против».
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- Игра закончилась со счетом 1-1.
- Матч прошел в Чите на стадионе «Локомотив».
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