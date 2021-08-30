Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов поделился эмоциями после забитого мяча в матче 8-го тура Олимп-ФНЛ против «Акрона» из Тольятти.
Гол 34-летнего игрока после подачи углового принес московскому клубу ничью – 1:1. Для самого Тарасова забитый мяч стал первым с 14 апреля 2018 года, когда полузащитник отличился за «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ с «Динамо».
«Я хотел посвятить гол своей жене и будущему беременному малышу, поэтому сразу стал искать мяч», – сказал футболист во время флеш-интервью.
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- Дмитрий Тарасов стал игроком «Велеса» в июле 2021 года.
- В сезоне-2020/21 он выступал за «Рубин» и провел 7 матчей в РПЛ.
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