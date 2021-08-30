Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов поделился эмоциями после забитого мяча в матче 8-го тура Олимп-ФНЛ против «Акрона» из Тольятти.

Гол 34-летнего игрока после подачи углового принес московскому клубу ничью – 1:1. Для самого Тарасова забитый мяч стал первым с 14 апреля 2018 года, когда полузащитник отличился за «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ с «Динамо».

«Я хотел посвятить гол своей жене и будущему беременному малышу, поэтому сразу стал искать мяч», – сказал футболист во время флеш-интервью.

Чемпионат России Тарасов перешел в команду из ЛФЛ. Ей владеет ютьюб-блогер 02/02/2021 В 14:46

Дмитрий Тарасов стал игроком «Велеса» в июле 2021 года.

В сезоне-2020/21 он выступал за «Рубин» и провел 7 матчей в РПЛ.

Футбол В «Сахалинце» объяснили подписание Тарасова 02/02/2021 В 15:09