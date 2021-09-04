Фанаты «Спартака» и «Зенита» учинили массовые беспорядки в Твери.
По официальным данным, только один человек в числе пострадавших, хотя видео заставляет в этом сомневаться. Полиция задержала 11 человек, не успевших сбежать после инцидента, сообщает телеграм-канал Baza.
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- Петербургские болельщики оказались в Твери для поддержки «Зенита-2» в матче с «Тверью» в 8-м туре Олимп-II дивизиона ФНЛ. Спартаковцы приехали, видимо, подраться, пишет телеграм-канал Mash на Мойке.
- Игра закончилась вничью 2:2.
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