Представители фейсбука не явились в Солнцевский районный суд Москвы на рассмотрение иска о блокировке фамилии главного тренера «Ротора» и Дмитрия Хохлова. Об этом сообщила адвокат бывшего полузащитника сборной России Анна Варганова.

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«Суд сегодня вынес определение о уведомлении представителей Facebook в соответствии с Гаагской конвенцией «О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским делам», следующее судебное заседание назначено на 7 февраля. Мы надеемся, что если Facebook получит уведомление и поймет, что решение Солнцевского суда будет действительно на территории США, то Facebook пришлет представителя, который примет участие в заседании», – сказала Варганова РИА Новости

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Дмитрий Хохлов подал в суд на фейсбук и требует компенсации морального вреда за то, что упоминание его фамилии расценивается соцсетью пренебрежительным названием представителей украинской нации и наказывается баном.

Такая участь постигла не только Хохлова. Ранее фейсбук банил американку Isis Anchalee (Айсис Аншали), чье имя совпадает с английской аббревиатурой запрещенной на территории РФ организации ИГИЛ.

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