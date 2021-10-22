Пресс-служба стадиона «Калининград» сообщила о том, что у арены появился талисман – бетонная свая по имени Эдик.

«Знакомьтесь! Это Эдик, он талисман (маскот) стадиона «Калининград». Эдик – бетонная свая, он уверен в себе, полон решимости и готов выдержать любую нагрузку. Сегодня он впервые явился на публике и сразу на самом масштабном мероприятии по спортивной инфраструктуре «Арена Форум 5.0», – гласит подпись к фотографии в инстаграме.

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Арена «Калининград» является домашней для клуба «Балтика».

В сезоне-2021/22 «Балтика» занимает 11-е место в Олимп ФНЛ после 18 матчей с 24 очками.

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