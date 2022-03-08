7 марта состоялся матч 26-го тура ФНЛ, в котором «Ротор» на своем поле уступил «Томи» со счетом 1:5. В конце второго тайма форвард «Ротора» Камиль Муллин получил травму лица, позже ему диагностировали перелом нижней челюсти.
«После матча с «Томью» у Камиля Муллина диагностирован перелом нижней челюсти. Сегодня на 85-й минуте встречи наш нападающий в игровом эпизоде получил удар в лицо от футболиста гостей и был вынужден покинуть поле. Скорейшего восстановления, Кама!», – написано в инстаграме «Ротора».
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