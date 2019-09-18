Арбитр чемпионата России Сергей Лапочкин рассказал о встрече с будущим главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.

– На поле очень много эмоций. Был один известный случай – наверное, самое быстрое удаление в истории футбола. Играли «Динамо» с «Кубанью» [в октябре 2013 года], Давид Цораев вышел на замену. Свой выход сопроводил трехэтажным матом. Кураньи аж по-русски заговорил. «Ты слышал?» – спрашивает.

– Как вы отреагировали?

– Сначала подумал, что он не мне. Спросил у него: «Ты кому это сказал?». Он мне в ответ: «Тебе! Ты что, не понял?!». Ну, я достал красную, и он сразу ушел. Вопиющий случай. В «Кубани» тогда играл Алан Касаев – тоже осетин. Подошел ко мне и сказал: «Серег, что-то у тебя с осетинами сегодня не получается. Забудь, что я из Осетии!».

– С главным осетином нашего футбола истории были?

– Вы про Черчесова? В Химках «Амкар» играл с ЦСКА. Закончился первый тайм, он ко мне подходит и говорит: «Ну ты че?!». Я ему: «Че?!». И разошлись. Вот и поговорили, – рассказал Лапочкин в интервью «Чемпионату».

Станислав Черчесов работал в «Амкаре» в сезоне-2013/14. С ЦСКА в Химках пермский клуб играл 30 августа 2013-го. Армейцы одержали волевую победу после пропущенного мяча на 38-й секунде – 2:1.

Сергей Лапочкин судит матчи российской Премьер-лиги с 2011 года. Он признан лучшим рефери чемпионата-2018/19 и отработал игру за Суперкубок России-2019.

Черчесов уйдет из сборной в «Спартак» после Евро-2020. Кто его заменит?

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