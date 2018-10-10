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«Вы что устроили, черти? Гореть вам всем в аду». Отец Мамаева выдал убийственный спич по поводу сына
Речь, исполненная глубокого смысла.
Отец Павла Мамаева Константин Мамаев прокомментировал скандальную ситуацию вокруг своего сына.
«Пускай они не ****** [говорят лишнего], я с Хашигом разговаривал вчера, и Хашиг нас послал демократично ***** [нафиг]. Я им сказал: вы что, ***** [черт], устроили, ** твою мать? Вы что устроили, ***** [черт], черти? И с Монте-Карло, ***** [черт], устроили – вы, ***** [черт], че делаете?
Кого это **** [волнует]? Человек в отпуске находится, ***** [черт]. Кого это **** [волнует]? Что они устроили сейчас, ***** [черт]? Как не стыдно вам, **** [самка домашней собаки], чертям, как вам не стыдно? Гореть ***** [нафиг] вам всем в аду, ***** [черт]! Поняли позицию мою?
Вы передайте мою позицию всем ******** [презервативам], которые, ***** [черт], от зависти, **** [самка домашней собаки] ***** [черт], с жиру скоро подавятся. Обычный русский парень, ***** [черт], зарабатывает деньги, а как только, ***** [черт], оступился, **** [самка домашней собаки], вы каждый готовы нож в спину воткнуть, ***** [черт]», – сказал Константин Мамаев.
- Владимир Хашиг – генеральный директор футбольного клуба «Краснодар».
- Ролик со словами Мамаева-старшего можно посмотреть в телеграм-канале «Мутко против».
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