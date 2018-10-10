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Фурсенко: «Кокорин и Мамаев – просто уроды. Они думали, мы их отмажем, но как отмазывать за такое?»

Фурсенко: «Кокорин и Мамаев – просто уроды. Они думали, мы их отмажем, но как отмазывать за такое?»
Eurosport

1 час назад

Президент «Зенита» попался на удочку пранкеров.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал ситуацию с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. До главного человека в санкт-петербургском клубе дозвонились пранкеры Лексус и Вован, представившиеся Виталием Мутко.

«Не могу даже передать, какая это грусть и ужас. Просто **** [самки домашней собаки]. Столько души в них вложено было, я имею в виду Кокорина. Ну, просто, Виталий Леонтьевич. Настолько обидно. Просто уроды самые настоящие. Виталий Леонтьевич, сколько мы вложили всего в этот футбол. И взяли – все ******** [обгадили]. Мне обидно просто до слез, понимаете?

Утром прислали [сообщение], что у нас клуб самый посещаемый, в мире на 20-м месте. Только обрадовались – и тут одно за другим, как понеслось. Они-то думали, что мы их отмажем. Но как можно отмазывать за такие вещи? Просто уроды. Мне когда [министр спорта РФ Павел] Колобков позвонил, я не поверил, что это произошло. Вы поймите, что мы подготовили его, полгода не играл, две игры блестяще сыграл. Он вытащил игру с «Краснодаром».

Что делать с ним? Пускай правосудие решит. Ну он хороший парень вообще, по сути. Но как только он с этим Мамаевым сходится, так все. Каждый раз одно и то же», – сказал Фурсенко.

  • 8 октября Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.
  • По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

Доренко – о Кокорине и Мамаеве: «Орлы. Надо было им, а не Боширову-Петрову, метнуться в Солсбери»

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