Свидетель: «Водитель первым ударил Павла Мамаева и спровоцировал драку»

Один из свидетелей конфликта между футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой рассказал, что спортсменов спровоцировал на драку сам водитель.

«Все вместе отдыхали в заведении. Вызвали такси, вышли на улицу. Там холодно, такси все не ехало. Одна из девушек, увидев припаркованную машину с водителем, решила, что это такси, и села на заднее сиденье. Водитель крайне грубо, с матом стал ее выгонять. Ситуацию увидел Павел Мамаев, который, поняв, что девушка ошиблась, вытащил ее из автомобиля.

Казалось, на этом конфликт исчерпан. Тут водитель неожиданно вышел. Никто никаких бутылок рядом с машиной не бил, это можно рассмотреть на видео. Он просто вышел и начал орать на ребят матом, использовал одно совсем обидное слово. Александр и Павел выросли в простых семьях. Короче, за такое обзывательство в том же Подольске, откуда родом Мамаев, принято спрашивать.

Александр и Павел подошли к водителю, потребовали объясниться. Тот в ответ стал пугать неприятностями и опять в лицо им повторил это слово, добавив: «Я так считаю и готов ответить за это». Однако начала драки ничего не предвещало. Ругаясь, Павел жестикулировал. Водитель отбросил его руку и еще ударил в лицо. Мамаев этого не ожидал, даже отлетел в сторону. Ну, и понеслось. Если брать с каких-то мужских понятий, то водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не первый раз и был уверен, что ему ничего не будет», – приводит слова свидетеля «Росбалт».

Мамаева и Кокорина уже допросили в управлении московского МВД.

Игроки признали вину и заявили, что «расстроены ситуацией».

Фурсенко: «Кокорин и Мамаев – просто уроды. Они думали, мы их отмажем, но как отмазывать за такое?»

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой