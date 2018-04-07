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СКА-Хабаровск - Амкар
Чемпионат России - 7 апреля 2018
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Амкар на Eurosport.ru! 7 апреля 2018 года в 11:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА-Хабаровск и Амкар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются СКА-Хабаровск и Амкар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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