СКА-Хабаровск
    -
    11:00
    07.04.18
    Стадион имени Ленина
    Амкар
      Чемпионат России • Тур 25
      КалендарьТаблица
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      СКА-Хабаровск - Амкар
      Чемпионат России - 7 апреля 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Амкар на Eurosport.ru! 7 апреля 2018 года в 11:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА-Хабаровск и Амкар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются СКА-Хабаровск и Амкар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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