Спартак
    -
    19:00
    31.03.18
    Открытие Арена
    Тосно
      Чемпионат России • Тур 24
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      Спартак - Тосно
      Чемпионат России - 31 марта 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Спартак – Тосно на Eurosport.ru! 31 марта 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Массимо Каррера или Дмитрий Парфенов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Тосно и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спартак и Тосно, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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