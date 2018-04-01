Урал
    -
    14:00
    01.04.18
    СКБ-Банк Арена
    Рубин
      Чемпионат России • Тур 24
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      Урал - Рубин
      Чемпионат России - 1 апреля 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Урал – Рубин на Eurosport.ru! 1 апреля 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Александр Тарханов или Курбан Бердыев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Урал и Рубин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Урал и Рубин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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