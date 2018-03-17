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Рубин - Спартак
Чемпионат России - 17 марта 2018
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Рубин – Спартак на Eurosport.ru! 17 марта 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Курбан Бердыев или Массимо Каррера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рубин и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Рубин и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Спартак» еле отскочил в матче со «СКА-Хабаровском» и Довбней, с «Рубином» будет даже потяжелее.